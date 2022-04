“Nadie puede vencerme en este momento”: Canelo Álvarez

Saúl Álvarez continúa preparándose para su primera pelea del 2022. El mexicano se ha convertido en el mejor libra por libra arriba del cuadrilátero y a sus 31 años, considera que está en su mejor estado físico.

En entrevista con Boxing Scene, el Canelo afirmó que no hay boxeador que lo pueda vencer en este momento, pues se encuentra en una etapa de su vida en la que pasa por su mejor nivel.

Te puede interesar: Cuida y ahorra usando energías verdes

“Esto es boxeo, pero nadie puede vencerme en este momento, me siento en mi mejor momento. Y sin faltarle el respeto a otros peleadores. Hay algunos grandes boxeadores. Pero me siento en mi mejor momento. Me siento fuerte, me siento en mi mejor forma”, aseguró el mexicano.

Asimismo, Álvarez contó que siempre busca corregir sus errores para en los entrenamientos, además de quedisfruta ejercitarse, pues tener combates de alto calibre le motivan a prepararse al máximo para llegar al mejor nivel a sus peleas.

“Siempre estamos tratando de hacer algo (nuevo) en el gimnasio. Tratamos de no cometer los mismos errores que cometí en mi última pelea. Así que siempre estamos trabajando en algo”, declaró.

“No vengo al gimnasio como, ‘Oh, tengo que entrenar porque tengo una gran pelea’. Esto es parte de mi vida. Este tipo de peleas, este tipo de desafíos, me motivan. Este tipo de peleas, peleas grandes como esta, me hacen sentir motivado”, sentenció.

Canelo Álvarez, enfrentará el próximo 7 de mayo a Dmitry Bivol en el T Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, combate en que el mexicano buscará arrebatarle el cinturón de peso semicompleto de la AMB al pugilista ruso.