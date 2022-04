Marcelo Flores escogería al Tri si lo convocan a Catar 2022

Marcelo Flores es el futbolista que se están “peleando” la Selección de México y Canadá. El sueño del joven es estar en la Copa del Mundo de Catar 2022 y aseguró que elegiría a nuestro país si llaman al Mundial.

“También Canadá me lo podría ofrecer, pero México si me llaman al Mundial, creo que sí. Ahí es donde quiero estar”, declaró en entrevista para TUDN.

El jugador del Arsenal señala que su papá le transmitió el amor por el Tricolor, al igual que toda su familia paterna. “Me pasaron ese amor desde chico y creo que lo que me hizo jugar por México es por ellos porque es un sueño y un orgullo jugar por ellos y representar a México”, comentó.

Flores ha jugado en diversas categorías de la Selección mexicana y ya participó en un juego amistoso de la mayor, ante Costa Rica a finales del 2021.

Sin embargo, el jugador de 18 años apuntó que está dispuesto a jugar donde sea que lo llamen. “Donde me necesiten voy a estar para representar a México y donde me quieran que juegue, voy a hacer lo mejor para el equipo que me llamen”, agregó.

La puerta de Canadá todavía no está cerrada y él mismo lo reconoció. “Sí claro, quieren que juegue por Canadá y ahorita estoy esperando el tiempo para decidir”.

Por lo mientras Marcelo Flores fue convocado por Gerardo Martino para el duelo amistoso de este miércoles, ante Guatemala. Además está contemplado para participar con el Tri Sub-20 en el premundial de la Concacaf que se disputa en junio próximo.