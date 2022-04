Martino pide a Marcelo Flores no basar su elección entre México y Canadá en quien lo lleve al Mundial

Gerardo Martino lanzó una crítica al joven jugador Marcelo Flores quien declaró que jugará para la selección mexicana únicamente si lo llevan al Mundial de Catar 2022, de lo contrario elegirá a Canadá.

“Dicho así, no lo tiene definido. Eso no es bueno, tampoco es buena la especulación de que jugará con la Selección que lo llevará al Mundial. Primero debe consolidarse, tener claro para qué selección va a jugar y no especular que jugaría para una selección que lo lleve al Mundial. Es difícil decir cuáles son las posibilidades para él, lo que no me parece lógico es que su decisión esté sujeta a qué selección le garantiza un Mundial”, declaró el “Tata” en conferencia de prensa virtual.

En entrevista con TUDN, Flores Dorrell dijo que todavía no tiene claro con qué país jugará en adelante, y es que Canadá también está diespuesta a tenerlo en sus filas.

“También Canadá me lo podría ofrecer, pero México si me llaman al Mundial, creo que sí. Ahí es donde quiero estar”, declaró.

