“Juan Reynoso no tiene ultimátum”, Jaime Ordiales

Tras la crisis que se ha vivido en Cruz Azul en las últimas semanas, Jaime Ordiales, director deportivo de la Máquina señaló que no existe un ultimátum en contra de Juan Reynoso.

En declaraciones recabadas por ESPN, Ordiales señaló que aún no buscan un reemplazo para el entrenador peruano, aunque si estará en evaluación.

“No estamos haciendo nada. Yo no sé por qué ha generado una relación como si fuera una situación de ‘encontrarnos’ y no, no lo hay ni tampoco hay ultimátum”, señaló.

“Siempre, acabando los torneos se hacen evaluaciones y bueno, los tendremos qué hacer. Yo estoy apoyando desde la perspectiva que puedo, desde mi ángulo, desde el espacio que puedo. Relativamente, hoy tienen la autonomía en el ámbito deportivo, Juan y los jugadores”, afirmó.

Juan Reynoso Juan Reynoso, actual entrenador de Cruz Azul (Adrian Macias/Adrian Macias)

Por otra parte, Jaime Ordiales habló sobre la evaluación al plantel completo, esto tras la racha de cinco encuentros con derrota en el Estadio Azteca, incluyendo la caída ante el Atlético de San Luis.

“Yo no tengo la participación de un armado del equipo, ni me integré desde el principio. No era conveniente, generamos una autonomía. Vamos a ver cómo van dándose las cosas, obviamente habrá evaluaciones que nos hacen a todos, no nada más al cuerpo técnico. El día de mañana también me las hacen a mí, cómo es la cooperativa, el club”, indicó.

Cabe recordar que, tras esa derrota, la afición pidió la salida de Juan Reynoso de la dirección técnica, aunado al fracaso en la Liga de Campeones de la Concacaf, al caer en semifinales.

