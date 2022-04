“No tengo necesidad de estar en F1, estoy porque quiero ganar y ser campeón”: Checo Pérez

El piloto mexicano Sergio Pérez tiene la mentalidad ganadora al tope y tratará de salir campeón este año en Fórmula Uno porque nadie en Red Bull le ha dicho que debe estar detrás de Max Verstappen, su coequipero y actual campeón mundial.

“No podría estar en Fórmula Uno después de 12 años, con mis hijos tan chicos, en casa. No podría estar nada más por estar y saber que soy el segundo piloto y que no tengo opción de ganar. Sería una falta de respeto hacia mí y mi carrera. No tengo necesidad de estar en Fórmula Uno, estoy porque quiero ganar y quiero ser campeón”, declaró el tapatío en una entrevista con el especialista Luis Manuel “Chacho” López.

Recalcó que quiere pelear el campeonato y que si Verstappen está adelante de él en la clasificación es porque también ha hecho un buen trabajo en pista.

“Red Bull me da la oportunidad. No hay algo que diga que tengo que quedar detrás de Max. Si Max ha estado delante mío es porque ha sido más fuerte en pista. Es una realidad que hay veces, por ejemplo en Imola tenía un paquete aerodinámico más avanzado que el mío, pero porque eran los tiempos, así fue, así se dio. Pero fuera de eso creo que tengo la oportunidad de ser campeón con Red Bull. No tengo que demostrar nada, tengo que demostrarme a mí, sé que puedo, estoy trabajando para ello y no quiero ganar carreras, hoy mi enfoque es ganar el campeonato”.

Reveló que pese a la competencia interna, hay una buena relación con el neerlandés.

“No solo hay buen ambiente entre los pilotos sino también entre los ingenieros. Yo le quiero ganar a Max y quiero estar delante de él, y sus ingenieros le quieren ganar a los nuestros, nosotros a ellos. Pero fuera de ello hay un gran ambiente entre los dos equipos. Es algo único que se ha dado de una forma bastante buena y natural”.

Finalmente sobre su renovación con los “Toros Rojos” dijo que no es algo que le quite el sueño, pues sabe que eso llegará en el tiempo indicado.

“No es algo que me quite el sueño, es algo que se tiene que dar de una u otra forma. Será un proceso rápido porque ya estamos en el equipo. Ahorita mi principal enfoque es Miami y la verdad es que le quiero dedicar la menos energía posible al tema de la renovación. Estoy ciento por ciento enfocado en el campeonato, en dar los mejores resultados carrera a carrera, eso será un proceso que lleva tiempo, pero ya llevo 12 años en Fórmula Uno, ya no es como los primeros años donde te preocupa un poco más qué va a pasar, ahora cualquier escenario es muy bueno para mi”, finalizó.

