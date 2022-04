Liliana Ibáñez: “Me siento libre para llegar a París 2024″

Con miras a los Juegos Olímpicos de París 2024, la nadadora mexicana, Liliana Ibáñez, habló este jueves sobre el proceso que seguirá para llegar en su mejor nivel a la próxima justa olímpica.

Para ello, la mexicana y su entrenador, Ricardo Marmolejo, compartieron que la nadadora asistirá a una competencia en Estados Unidos el próximo mes de julio y buscará estar presente en el mundial de curso corto que se realizará en agosto.

Posteriormente, continuará con su preparación para llegar a los Juegos Centroamericanos y Juegos Panamericanos que se realizarán el próximo año para luego asistir a un colectivo y lograr un puntaje que le permita acceder a París.

En conferencia de prensa, la dos veces olímpica agradeció a sus patrocinadores y entrenador por el apoyo en su recuperación tras su operación en la rodilla, situación que le impidió cumplir con la marca para acudir a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y aseguró que tiene que trabajar duro para volver a estar en una justa olímpica.

“Agradezco a las personas que creen en mi proyecto. Hay que entrenar todos los días. La única manera en que he llegado a dos JO es entrenando muy duro”, declaró la celayense, quien aseguró, tuvo muchos aprendizajes durante el ciclo olímpico de Tokio.

Sobre la polémica que ha tenido la Conade por brindar recursos a los deportistas mexicanos, Ibáñez confesó que ella misma renunció al apoyo del organismo tras la reducción de beca posterior a Tokio 2020.

“Después de lo que sucedió en Tokio, se me hizo la reducción de beca, fue una decisión propia (abandonar la beca). Quería mi libertad, tengo todo lo que necesito con mis patrocinadores, aplicaré a la beca cuando logre las marcas” aseguró la guanajuatense, que cuenta con el apoyo de Javier Mendoza presidente municipal de Celaya y el gobernador del estado de Guanajuato, Diego Rodríguez Vallejo.

Asimismo, Liliana habló sobre las diferencias de ser apoyada por la Conade y tener sus propios patrocinadores, pues eso le genera confianza y le ayuda a sentirse libre para competir sin ninguna incertidumbre.

“Es importante, pero el único problema del apoyo público, es la incertidumbre, que si alguien está enojado te lo quitan. A veces somos tan envidiosos en México que la gente se enoja por si te apoyan o no”, agregó.

“Con mis patrocinadores tengo la libertad de saber que me va a llegar el recurso cada mes. Que tu sepas que ese dinero te va a llegar y tener esa tranquilidad hasta París es un sueño por el que me siento agradecida. Sé que son gente incondicional, que si alguien se enoja no me van a dejar de apoyar. Tú vas a entrenar con la certidumbre que vas a tener el apoyo, esa es la diferencia entre el apoyo público y privado”, detalló.

Liliana, tiene claro que quiere dejar un legado en la natación, razón por la que tiene clínicas en la que sus alumnos le han agradecido por la mentalidad y trabajo que han ejercido. Incluso, se dio a la tarea, junto a su entrenador, de apoyar a Santiago Blanco de 19 años, nadador poblano que de acuerdo con ella “puede ser el mejor de la historia”.

“Quiero hacerle la vida más fácil a Santi. Tiene talento, es una persona buena. estoy agradecida que esté abierto a escuchar las cosas que le puedo enseñar. Desde el primer día que vi su fuerza en la natación y dije ‘él puede ser el mejor en la historia’, y también esta su dedicación, va a llegar, se los firmo”.

Por su parte, Santiago compartió su ilusión por ser guiado por dos personas a las cuáles admira: Liliana Ibáñez y Ricardo Marmolejo.

“Estoy muy emocionado por comenzar este proyecto, creo que estoy en las mejores manos, mi entrenador y mi gran ejemplo a seguir, Liliana. Estoy muy agradecido, me han ayudado a ser mejor persona, mejor atleta”, declaró el joven poblano, que clasificó a la universiada mundial en China, que se llevará a cabo en dos meses.