Ochoa revela cómo le quitó la titularidad a Corona en Brasil 2014: “Dense un tiro”

Guillermo Ochoa, se perfila para ser el portero titular de la Selección Mexicana en el Mundial de Catar 2022 gracias a la experiencia y el liderazgo que tiene.

Sin embargo, Paco Memo también vivió un momento de incertidumbre previo a la justa mundialista de 2014, pues tras frustrarse por no ser titular en Sudáfrica 2010, el portero de 35 años peleaba por el arco titular del Tri junto a Jesús corona y Alfredo Talavera sin mucho éxito.

En entrevista para el canal de YouTube del Burro Van Rankin, Ochoa reveló la razón por la que terminó siendo el arquero titular en Brasil, pese a no ser el favorito de Miguel Herrera en un principio.

“No estaba en los planes en la lista del Piojo. Yo no era del gusto del Piojo. Él tenía en el América a Moisés Muñoz y le gustaba Chuy (Corona). Pero una vez que se califica al Mundial y se hace una gira por Europa, vienen Héctor González (Iñárritu) y el Piojo a verme”, contó en primera instancia el portero del América.

“Fuimos a cenar. En resumen me dijo: ‘vas a tener una oportunidad y vamos a ver qué tal’. Me cita para el partido amistoso contra Nigeria, previo al Mundial. Buen partido mío”, continuó Ochoa.

Posteriormente, Memo contó que seguía trabajando para llenarle el ojo a Herrera, aunque sin mucho éxito; sin embargo, se subió a la lista del Mundial y una lesión de Corona en el partido de despedida del Tri, cambió el destino de ambos porteros y la decisión del entonces técnico nacional.

“Al final me subo a la lista del Mundial. Miguel por ahí seguía diciendo que su portero era Corona, pero yo decía ‘lo voy a convencer de que no’. En el partido de despedida contra Israel en el Azteca, dije vamos a ver, y que pone a Chuy de titular y sale lesionado en un choque”, recordó.

“Estaba Talavera y no lo estaba considerando mucho. Todo ese lapso previo al Mundial Chuy no entrenó, no podía por la lesión, y se recupera muy justito. Lo recupera para un partido contra Portugal, un amistoso, y nos dice: ‘van a jugar medio tiempo y medio tiempo y dense un tiro’”, aseguró Ochoa.

El debut del Tri en Brasil 2014 estaba a la vuelta de la esquina. A días de su primer juego ante Camerún, Memo contó que los porteros seguía sin saber quién defendería el arco nacional.

Previo a dicho encuentro y ya con México entrenando en Brasil, Paco Memo reveló que el Piojo reunió a los porteros para informarles quién sería el portero titular en la justa mundialista.

“Juntó al entrenador de porteros, a los porteros, nos dijo: ‘fue una competencia dura, pero es un tema deportivo y tengo que tomar una decisión... el que va a jugar el partido va a ser Memo”, relató.