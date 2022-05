¿Cuál es el criterio de desempate en el repechaje de la Liga MX?

El repechaje regresó a la Liga MX desde el Apertura 2020, desde entonces ocho equipos se disputan uno de los cuatro lugares disponibles en la Liguilla de cada torneo.

Los clubes que se ubican en los puesto del cinco al 12 en la tabla general se enfrentan de la siguiente manera el 5 vs 12, 6 vs 11, 7 vs 10 y 8 vs 9.

Los encuentros de la reclasificación son a un solo partido y el local es el que está mejor posicionado en la clasificación. El equipo que avanzará a la Liguilla será el que se imponga en el marcador.

Sin embargo, en caso de que se de un empate y al no existir un duelo de vuelta, el ganador se definirá con una tanda de penales.

Con los cuatro equipos definidos del repechase, se enfrentarán con los cuatro mejores equipos de la fase regular en la tradicional Liguilla: cuartos de final, semifinales y final, todos en series de ida y vuelta.

Los que se impongan en el marcador global, en cuartos y semifinal, avanzarán a la siguiente ronda, pero si igualan, calificará el que haya finalizado en mejor posición en la tabla general.

