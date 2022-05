Alicia Cervantes revela cuánto ganaba en Atlas y la razón por la que rechazó a Rafa Márquez

Alicia Cervantes se convirtió en bicampeona de goleo individual en la Liga MX Femenil, luego de concluir el Clausura 2022 con 14 anotaciones, siendo una mujer clave para Chivas, que terminó la fase regular del torneo en el segundo peldaño.

Sin embargo, la carrera profesional de Licha Cervantes no fue sencilla, pues incluso la delantera mexicana pensó en dejar el futbol, ante el salario que percibía con Atlas, equipo con el que debutó en la Liga MX Femenil.

Alicia Cervantes confesó que con las rojinegras ganaba mil 500 pesos mensuales, cantidad que no le alcanzaba para sus pasajes. “En Atlas nos pagaban muy poquito, nos pagaban mil 500 pesos al mes. Todo eso se iba en transporte, agarraba tres camiones y con mil 500 pesos no tenía para nada más, a veces hasta caminaba seis cuadras porque no ajustaba para camión”, dijo para el canal de YouTube de Jesús Angulo.

La delantera confesó que en aquel tiempo se tuvo que ir a vivir con su hermana, quien tenía una tienda de abarrotes, en donde ella trabajó, aunque no le gustaba.

Las jugadoras de aquel entonces que conformaban al Atlas femenil, le pidieron a la directiva un aumento de sueldo, el cual les negaron. Esa fue una de las razones por la que Alicia Cervantes no dudó en fichar con las Rayadas de Monterrey.

RECHAZÓ A RAFAEL MÁRQUEZ

Tras irse con el cuadro regiomontano, Alicia Cervantes recibió una llamada de Rafael Márquez, quien le pidió que regresara con Chivas, incluso le ofreció un aumento de sueldo, que por la cantidad, evidentemente rechazó.

“Me marcó y me dice: ‘queremos que vuelvas, te vamos a aumentar a tres mil pesos’. Yo le dije que qué bueno, ¿pero me estás aumentando mil 500 pesos? Yo no te estoy pidiendo mucho, y no quiero el aumento solo para mí, lo quiero para todas, pero no de mil 500 pesos” — Alicia Cervantes

Pero eso no fue todo, Licha reveló más detalles de esa charla que tuvo con el histórico zaguero mexicano. “Rafa Márquez me dijo que no podía subirme más, le di las gracias. Le dije que no regresaría, y me dijo: ‘¿ni porque yo te estoy hablando?, en seis meses te arreglo el contrato’. Después me dijo que si jugaba por dinero, yo le dije que si él jugaba por dinero y me dijo que no, pero que él tenía una familia”.

Alicia Cervantes no regresó con Atlas, continuó con Rayadas de Monterrey y en el 2020 fichó con el Guadalajara, equipo con el que se ha convertido en pieza clave y en la actualidad, es la máxima estrella del club femenil.

