¡Gracias a el golf! Así es como el Canelo aprendió a hablar inglés

Saúl Álvarez, es uno de los mejores boxeadores de la actualidad, razón por la que diferentes medios lo buscan constantemente para entrevistarlo.

El mexicano, es de los pocos boxeadores que brindan entrevistas en inglés debido a que domina ampliamente el idioma, situación que muestra lo preparado que está no solo arriba del cuadrilátero.

Pero contrario a lo que se podría pensar, el pugilista jalisciense nunca tomó clases de inglés, pues en entrevista con DAZN, el Canelo reveló la fórmula con la que aprendió a hablar el idioma.

“Yo nunca he estudiado inglés, traté como un mes pero la verdad es que el estudio no se me da. Nunca se me ha dado, siempre practico con mis amigos de golf, practico cuando estoy ahí, hablo mucho inglés, y ahora si cometo un error o no, no importa, estoy tratando de hacerlo y creo que eso es lo que al final te va a hacer hablarlo”, confesó Álvarez.

Y ahora que hablo con ellos más, me dicen que lo hablo (bien), tengo más conversaciones y ellos me hacen tener más confianza en hacerlo. Si me equivoco les digo: ‘a ver trata de hablar en español’”, sentenció el mexicano.

Son pocos los boxeadores hispanos que se aventuran hacer sus entrevistas en inglés. Para el @Canelo es "No problem" escuchen como es que lo hace. @ClaudiaTrejos @DAZNBoxing PPV #CaneloBivol pic.twitter.com/4hrcBuRub8 — Ricardo Celis (@CelisDeportes) May 3, 2022

Cabe destacar que, este sábado 7 de mayo, el Canelo se enfrentará al ruso Dmitry Bivol en busca de conseguir el título de peso semicompleto de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada. Aquí en Publisport, te mantendremos informado de todo lo que suceda con la pelea del mexicano.