Así reaccionó Lionel Messi ante la remontada del Real Madrid en Champions

El Real Madrid estuvo en boca de todos tras la remontada que consiguió ante el Manchester City, en el duelo de vuelta de las semifinales de la Champions League, victoria con la que se instaló en la gran final que disputará el sábado 28 de mayo ante el Liverpool.

El resultado sorprendió a miles en el mundo, pues en los últimos minutos del cotejo, el conjunto merengue consiguió los dos goles que necesitaba para llevar el partido a tiempos extras, instancia en donde un penal de Karim Benzema, les dio el pase a la final.

Lionel Messi, exjugador del Barcelona, fue una de las tantas personas que se sorprendió por el resultado del Real Madrid, así lo reveló su amigo Sergio Kun Agüero durante uno de sus tradicionales lives.

“Me escribe Leo, boludo. Déjate de joder, no puede ser, me dice”, fueron las palabras del exfutbolista ye ídolo del Manchester City.

Es importante recordar que Leo Messi y el París Saint-Germain fueron otra víctima del Real Madrid, pues en los octavos de final de la actual temporada de Champions League, la escuadra español le remontó al conjunto parisino, para eliminarlos y continuar avanzando en la competencia más importante del mundo a nivel de clubes.

