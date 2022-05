Carlos Sainz: “Me siento cómodo en el coche y tengo confianza”

El piloto español de Ferrari, Carlos Sainz, se mostró ilusionado de cara al Gran Premio de Miami, quinta prueba del Mundial de F1 que se disputa este domingo, y aseguró que podrá hacer un «buen trabajo» para pelear por el podio.

«Desde el choque he tenido que ir recuperando confianza y es cierto que es muy difícil hacerlo, pero me he mantenido hasta la Q3», indicó Sainz en declaraciones a la organización. «Di un par de vueltas que no fueron suficientes pero viendo como estaba ayer… lo acepto», añadió.

«Este domingo va a ser un día interesante con todo lo que está sucediendo este fin de semana en Miami. No he hecho ninguna tanda larga y será un reto muy grande», insistió Sainz, que el pasado viernes se chocó contra el muro y perdió toda opción de mejorar su tiempo sobre el Ferrari.

Sin embargo, Sainz afirmó que se siente positivo para la carrera. «Me siento cómodo en el coche y tengo confianza. Creo que podemos hacer un buen trabajo», finalizó.

