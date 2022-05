“Todo puede pasar mañana”: Checo Pérez tras la calificación en Miami

Tras una calificación en donde fueron superados por Ferrari, Sergio ‘Checo’ Pérez se mostró con confianza para volver a triunfar mañana, en el Gran Premio de Miami.

En entrevista con Fox Sports, Checo Pérez mandó un mensaje sobre lo que se vivió en la clasificación.

“Todo puede pasar el día de mañana, creo que tenemos una carrera larga por delante de nosotros y todo puede pasar”, dijo.

[ ¡Haz tu despensa y participa por un iPhone 13 Pro! ]

Por otra parte, evaluó su calificación en la qualy 3, en donde se quedó cerca de los primeros tres sitios.

“Mi primera vuelta en Q3 fue bastante mala, tenía los neumáticos muy fríos, no los tenía en temperatura y tuve un sector muy malo. En mi segundo intento lo mejoré en el sector 2, en la parte lenta, no encontraba el balance óptimo y media décima me hubiera puesto en el puesto 2 el día de hoy”.

Checo Sergio Pérez largará cuarto en el GP de Miami (Chris Graythen/Getty Images)

[ La mejor alternativa para ti: Samsung Galaxy S20 FE 5G ]

También, señaló la polémica del asfalto que ha afectado la actuación de los pilotos en esta parada.

“Se sintió un poco peor. El circuito en general está sufriendo bastante con este tipo de asfalto”.

Sergio ‘Checo’ Pérez largará cuarto en el Gran Premio de Miami, en busca de hacer historia y sumar el tercer podio y el primero en este circuito en la historia.

Publimetro te recomienda