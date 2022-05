¡Fracaso! San Luis vence al Monterrey en penales y los deja sin Liguilla

Los Rayados del Monterrey fracasaron en el torneo Clausura 2022 de la Liga MX, luego de caer en la tanda de penales ante el Atlético de San Luis, resultado con el que fueron eliminados en el repechaje, quedándose sin posibilidad de disputar la Liguilla.

En el tiempo reglamentario el marcador quedó igualado a dos goles, por lo que todo se definió en la tanda de penales, instancia donde el portero del San Luis, Marcelo Barovero fue el gran héroe.

El equipo local se fue arriba del marcador al minuto 18, gracias a la anotación de Vincent Janssen, mínima ventaja con la que se fueron al descanso.

En la parte complementaria, el Atlético de San Luis empató la pizarra al 48′ con el gol de Facundo Waller. Después de ahí, los locales se mostraron superiores, y su recompensa no tardó en llegar, ya que al minuto 53 Jhon Murillo los puso en ventaja.

Ya en los minutos finales, evidentemente el equipo visitante defendió el marcador, pero al 95′ Michell Rodríguez empató el marcador, por lo que todo se definiría en los penales.

En los tiros desde los once pasos, el gran héroe para el Atlético de San Luis fue Marcelo Barovero, quien no se achicó ante su ex equipo y atajó dos disparos, que le permitieron a su equipo eliminar a los Rayados de Monterrey y meterse a la Liguilla del torneo Clausura 2022 de la Liga MX.

