Aficionados lidian con altos precios para encontrar alojamiento en Catar 2022

Cuando faltan poco menos de 200 días para la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA, Catar 2022, los aficionados mexicanos que estarán en Doha han tenido que lidiar con los altos precios para rentar un lugar de alojamiento, además de los requisitos para poder hacerlo.

(David Ramos/Getty Images)

Y es que de acuerdo con las reglas impuestas por el país y la misma FIFA, los fans deben tener ya sus entradas de cualquier partido de la Copa Mundial, para tener derecho a reservar una habitación de hotel o cualquier otra opción de alojamiento.

Facebook

La única empresa autorizada que ofrece lugares de hospedaje es Match hospitality, la cual tiene varios paquetes a costos muy altos según el testimonio de algunos aficionados que estarán en tierras qataríes el fin de año.

(David Ramos/Getty Images)

“Mi problema con el hospedaje ya lo tengo resuelto, pero al principio batallé por cuestiones de monopolización del mismo por parte de la FIFA, ya que ningún servidor de hospedaje (Hotels, Booking, Despegar, etc.) tenía disponible algún lugar para arrendar”, compartió a Publimetro Sergio M. Valderrama, aficionado que acudirá a la justa mundialista.

[ Tips de última hora para comprar el regalo de mamá ]

“Tuve que comprar forzosamente boletos de alguna selección de manera aleatoria para que de esta manera la página de FIFA me autorizara arrendar un lugar en Catar ya que si no tienes boletos no puedes hacerlo. Desafortunadamente los lugares son limitados y rápidamente se ocupan. Una vez que liberaron lugares, afortunadamente pude encontrar un lugar”, agregó.

Otro requisito para estar y disfrutar del Mundial es el trámite de la tarjeta Hayya, un permiso de entrada al estado de Catar y alos estadios de futbol (adicional al boleto de entrada). Pero para solicitarla se debe confirmar el plan de alojamiento o de lo contrario será negada.

Todo los registros son en línea pero quizá por la demanda, las confirmaciones de FIFA tardan en llegar: “Recibí un correo donde dice que mi petición de la Hayya está en proceso, supongo que solo me queda esperar. Pensé que tenía que registrar mi número de reserva o de hospedaje, pero creo que eso se hace automáticamente”, compartió su experiencia Daniel, y otra asistente al Mundial de nombre Karina Lepe le aconsejó esperar de dos a tres días para la confirmación ya que es el tiempo en que verifican el lugar de hospedaje.

Con la Hayya también se puede registrar el domicilio de un familiar o amigo (a) que viva en Catar, pero antes, esas personas deben registrarse también en FIFA y comprobar que son dueños de la residencia.

MÁS OPCIONES

No todos pueden pagar un paquete así, por eso los aficionados han buscado otras opciones de hospedaje para asistir al Mundial entre las que se encuentran las que ofrece el servicio de Airbnb.

“Si pueden encontrar lugar pero muy caro. Hay de hasta un millón y medio de pesos por todo lo que dure el Mundial”, compartió un aficionado que prefirió no revelar su nombre. “Yo también vi de 30 mil pesos la noche”, mencionó otro.

Publimetro ingresó al sitio y pudo encontrar diferentes precios, el más barato de 86 mil pesos por diez noches en Doha que incluye cocina, estacionamiento, aire acondicionado, cámaras de seguridad, wifi y lavadora.

Y el más costoso en 842 mil 918 pesos por diez noches, en una estancia de lujo que incluye cocina, área para trabajar, alberca, se admiten mascotas, wifi, estacionamiento, jacuzzi y televisión HD con varias de las plataformas de streaming más populares como Netflix y Disney+.

CUIDADO CON LOS ESTAFADORES

Ante las preguntas y demandas sobre hospedaje en diferentes grupos de redes sociales como Facebook, “usuarios” han publicado opciones que no parecen del todo confiables.

Una de ellas es un paquete (ofrecido por un operador, no una agencia de viajes según la publicación de Facebook y además se dicen “expertos en viajes deportivos”) que incluye vuelo, hotel 4 estrellas, desayunos incluidos, transporte del aeropuerto de Catar al hotel y del hotel a los estadios, un kit de regalo que incluye el jersey oficial de la selección a seguir, una tarjeta SIM, asistencia presencial en español, asistencia para tramitar el “Fan ID” (que no se llama así, ahora es tarjeta Hayya) y múltiples fechas de llegada.

Facebook

Sus costos van desde los 7,999 dólares por siete noches a los 12,999 dólares por 15 noches. Ofrecen plan de financiamiento y apartar con 2,900 dólares.

Facebook

“Tengan cuidado con esto, ninguna agencia tiene hospedaje disponible, todo sigue bloqueado por la FIFA y el gobierno qatarí, no caigan”, alertó el usuario Arturo Contreras Izquierdo.

Otro sitio que se promociona para adquirir hospedaje en Catar es 14sb.com, que ofrece “paquetes de hoteles de lujo y económicos para los principales eventos deportivos del mundo”.

Publimetro indagó sobre sus servicios y obtuvo como respuesta que no es necesario tener entradas para los partidos para contratarse con ellos, pues ellos también revenden boletos.

“En cuanto a la información acerca de tener entradas para contratar habitaciones, es parcialmente cierto, pero nosotros compramos entradas y revendemos para así mantener los derechos para vender algunas de estas habitaciones. Así que no tienes que comprar nuestras entradas para conseguir habitaciones con nosotros”, respondió a un e-mail Alan D. Bachard de 14sb.com.

Captura de pantalla

Alan nos compartió una gran cantidad de opciones de hoteles para hospedaje y con diferentes precios que van desde los 690 dólares por noche a los 2,800 dólares.

Facebook

*Se trató de contactar a José Luis Font, director de Match Hospitality para tener su opinión, pero no obtuvimos respuesta

Match Hospitality ofrece cuatro paquetes para disfrutar el Mundial y con distintos costos:

-Team Specific Series: el aficionado puede elegir un equipo y seguirlo hasta la culminación de su participación. Va desde los 2,850 dólares para los tres partidos de grupo.

-Single Match Package: se puede elegir un partido en específico. Por ejemplo para el primer partido de México ante Polonia, solo quedan boletos disponibles de la sección Match Business Seat, por los cuales pagarías más de 6 mil dólares por un par. Aparte hay que buscar el hospedaje.

-Final round series: puedes buscar boletos para la fase de semifinales, final y partido por el tercer lugar.

-Venue Series: puedes comprar boletos para los partidos que se disputen en el estadio de tu elección con un costo que va desde los 28,400 dólares a los 261 mil.

-Amazing Series: Finalmente el paquete más “atractivo” y costoso es el que incluye todos los partidos de los estadios Lusail y Al Bait. Y es que el Lusail albergará 6 partidos de la fase del grupos, 1 de Octavos de Final, 1 de Cuartos de Final, 1 Semifinal, y la Final. El Al Bait tendrá el partido Inaugural, 5 partidos de la fase de grupos, 1 de Octavos de Final, 1 de Cuartos de Final y la otra Semifinal.

*En el sitio oficial, algunas de las opciones aparecen como agotadas, pero con el paso de los días se van abriendo nuevos lugares para apartar, por lo que hay que estar monitoreando frecuentemente si sigues en busca de un paquete.

194

Días restan para la inauguración de la Copa del Mundo de Catar 2022

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV