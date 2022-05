Alexia Putellas: “Es muy complicado ser gay en un entorno como el del futbol masculino”

La jugadora y capitana del Barça Femenil, Alexia Putellas, reconoció que la situación del futbol femenino ha mejorado en cuanto a que ahora hay niñas que pueden tener el sueño de ser futbolistas profesionales y seguir el ejemplo de la Balón de Oro y The Best, enseña de un Barça que aspira a todo.

“Lo importante es que esas niñas tengan la oportunidad de ver que hay jugadoras, de soñar que un día pueden ser ellas. Nosotras no lo tuvimos y ahora ellas sí que lo tienen, y eso es superimportante” — Alexia Putellas a GQ Hype

En este sentido, lamentó que en su época, cuando era niña, ser futbolista profesional no era una opción. El paso del tiempo ha cambiado las cosas. “Para mí era super normal jugar al fútbol desde pequeña. Pero al final te das cuenta de la diferencia que había: los niños que empezaban podían tener el sueño de llegar a ser profesionales, yo no”, lamentó.

“Cuando te preguntaban qué quieres ser de mayor, los niños podían decir futbolista y las niñas no, porque eso no existía. Ésa es la gran diferencia. Yo jugaba, disfrutaba y ya está, no me ponía la meta de ser profesional”, ahondó al respecto.

Alexia Putellas (Getty Images)

Lejos de ese futuro que imaginaba de pequeña, Alexia Putellas lidera al Barça y a la selección española dentro de un futbol femenino profesionalizado. “Sí que soy consciente de que ahora represento a mucha más gente, gente que no ha tenido estas oportunidades, y siento esa responsabilidad”, apuntó.

“Pero al final si tienes una responsabilidad y no te gusta lo que haces, lo acabas dejando o no rindes igual. Al final es una mezcla. Lo importante es que lo hagas porque te gusta realmente, y luego ya sabes que lo demás es consecuencia de ello”, explicó en este sentido.

En cuanto al doble récord de asistencia a un partido de futbol femenino de clubes que el Barça logró al llenar dos veces el Camp Nou, en partidos ante Real Madrid y Wolfsburgo en la Liga de Campeones, reconoció que es de las mejores cosas que ha vivido. “Increíble, no te puedo decir más que eso, de las mejores cosas que he vivido sin duda”, se sinceró.

Por otro lado, preguntada por la homosexualidad dentro del futbol, fue clara. “Sin duda estoy de acuerdo en que es muy complicado ser gay en un entorno como el que hay en el fútbol masculino, pero algo bueno que tiene el femenino, y hablo de nuestro vestuario, es que se normaliza cualquier tipo de familia que cualquier jugadora quiera crear. Todo el mundo se respeta, no hay juicios, no hay insultos ni nada por el estilo, y yo creo que es a donde tiene que ir el deporte en general”, manifestó.

