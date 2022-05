‘¿Han ayudado al América?: Burro Van Rankin se encara con comentaristas de Fox Sports

Jorge ‘el Burro’ Van Rankin volvió a mostrar su afición por el América y ahora se encaró con los comentaristas de Fox Sports, en donde habló sobre el torneo de los azulcremas, al igual que las polémicas en la eliminatoria frente a Puebla.

En entrevista en el programa La última palabra, ‘Burro’ Van Rankin criticó los cuestionamientos de los panelistas André Marín, Alex Blanco, Fabian Estay, Rubén Rodríguez y Gustavo Mendoza sobre las jugadas polémicas a favor del América.

“Ya me voy a enojar. ¿Han ayudado al América? ¿Qué piensas de lo de la semana pasada en Puebla? Vamos a hablar en serie. La entrada a Viñas es roja y es penal, por ahí vamos a empezar”, afirmó el famoso conductor.

“No mames, están locos ustedes, por eso luego los odian a ustedes. Es penal, se acabó”, señaló Van Rankin.

Por otro lado, bromeó un poco y dijo que por eso prefiere ver a ESPN. “No saben nada de futbol, “Yo por eso veo a Faitelson en ESPN”, dijo, aunque insistió que era una broma.

En una de las preguntas que más llamó la atención fue sobre si era más americanista que el mismo Emilio Azcárraga, dueño del club.

“Emilio es más fan del América que de su pantalla, es mi punto de vista y así lo percibo, no es lo que me lo haya dicho América debe ser protagonista y golear. Yo quiero ver a un América abierto que no salga a defender un gol”.

Además, habló sobre la polémica crítica del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa a la victoria del América.

“No mames Miguel Barbosa, te conozco, te aprecio, te he entrevistado. Pero si no sabes de futbol, no hables. ¿Qué te robaron cabrón? Sabes que te estimo Miguel, te hice una entrevista preciosa y que te agradecí mucho, ¿Y no le robaron al América allá en Puebla en el Cuauhtémoc?, afirmó.

