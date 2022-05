Carlos Gonzáles es exhibido por su pareja de abandonar a sus hijas

El delantero paraguayo de los Tigres, Carlos González fue exhibido en redes sociales por su expareja Josefa Beiza, de abandonar a sus hijas, pues desde hace cuatro meses no las visita ni otorga dinero para su manutención.

En el comunicado que publicó la mujer de origen chilena, “Charli” no les contesta las llamadas a sus hijas, evidenciando mediante una serie de videos, que las menores de edad se han tratado de comunicar con su padre sin éxito, por lo que les ha afectado en gran manera.

“Comparto esto con mucha pena y vergüenza porque nunca pensé que me vería envuelta en esta situación pero ya no tengo más opciones ya que he tratado de todas las formas de comunicarme con el padre de mis hijas sin tener respuesta . Él hace casi 4 meses que no le contesta el teléfono a sus hijas desapareció de un día para otro sin dar mayores explicaciones, lamentablemente esto ha traído muchas consecuencias negativas para mis hijas”

“Yo he tenido que hacerme cargo de todos los gastos he tenido que trabajar el doble para poder cubrir todo y eso ha significado que ya casi ni veo a mis hijas. Traté de contactarme con él de manera legal pero tampoco contestó los llamados a mediación. Ha sido muy triste para mi como mamá ver a mis hijas pasar por esto cuando no deberían. Solo pido que me ayuden a contactarme con él y podamos solucionar todo por el bien de nuestras hijas” menciona en el comunicado la expareja del delantero.

Por si fuera poco, Beiza, da a conocer que su hija mayor tiene que ser operada por un problema auditivo, situación que parece no importarle al futbolista.

“La gente cercana sabe que mi hija mayor tiene un problema de salud y tiene pérdida de audición en uno de sus oídos y se tiene que operar incluso necesito la autorización de su papá para poder renovarles su pasaporte.” mencionó.

La femenina solicita el apoyo para que González facilite el tema de los pasaportes de sus hijas, nacidas en México, pues ella tiene la intención de dejar el país y regresar a su patria.

La ex pareja del paraguayo asegura no estar pidiendo dinero al jugador, a pesar de hacer hincapié en que él no se ha hecho responsable de la manutención de las niñas.

De momento el jugador no ha respondido a la petición de Beiza y no se ha manifestado de ninguna manera.