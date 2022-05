“Tenemos que salir a matar, esto todavía no se ha acabado”: Miguel Herrera

Con uno de los marcadores más adversos en la historia de la liguilla para Tigres, Miguel Herrera aún ve con posibilidades a su equipo de poder remontar un tres a cero sobre el Atlas en el Estadio Universitario.

Para el “Piojo” la suerte no jugó de su lado en el partido de ida, desaprovechando ocasiones claras de gol que hubieran puesto más favorable la victoria.

“No tuvimos la suerte de anotar, tuvimos cinco veces el 2-1 y no la metimos. Tenemos que apostar a atacar, no conocemos otra forma. La tuvimos, no la metimos. Hay que salir a matar el sábado, no hay otra forma”, comentó el estratega felino.

Sobre que el conjunto rojinegro no recibe más de tres goles desde la final de ida del torneo pasado, Herrera declaró que siempre hay una primera vez para que suceda.

“Llegada tuvimos, no la metimos, fue la diferencia. Trataremos de hacer eso, llegar. Siempre hay una primera vez, hace mucho que no caen muchos goles”, mencionó.

“Esto no se acaba hasta que termine el partido en Monterrey, no debemos bajar los brazos, hasta que termine el partido y ver para qué nos alcanza”, dijo.

Tigres necesitará hacer un partido perfecto para poder tener oportunidad de lograr el pase ala final, aunque se ve muy complicado por el funcionamiento y poca contundencia de los últimos partidos.