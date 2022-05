Billy Álvarez afirma ser inocente: ‘No tengo el dinero que se menciona’

La polémica en Cruz Azul continúa, después de que Guillermo ‘Billy’ Álvarez reapareció en un nuevo video, en donde habló sobre su supuesta inocencia, y acusó a la directiva actual de ser los verdaderos corruptos.

A través de un video difundido por grupos afines, Billy Álvarez señaló que no cuenta, tras ser acusado de lavado de dinero y delincuencia organizada.

“Yo no tengo el dinero que se menciona, solo tengo lo que ha sido producto de mi trabajo y mis retribuciones por parte de la Cooperativa La Cruz Azul. Para todo ello adjuntaré una carta firmada por mí y les comento en dicha carta cómo sucedieron las cosas. Quisiera por último exhortar a mis colegas industriales y empresarios a que vean cómo se conduce la justicia en nuestro país. Muchas gracias”

Por otra parte, señaló las ‘incongruencias’ de las acusaciones lideradas por los actuales directivos de la Máquina, al aumentar la cantidad que supuestamente se habría desviado.

“Al inicio de su denuncia me acusaron de haber robado 200 millones de pesos, después esa cantidad ascendió a 1,200 millones de pesos, después a 2,200 millones de pesos y al final esa cantidad ya era por 42,000 millones de pesos. Si hubiera existido ese faltante en las arcas de la empresa, entonces cómo es que existen 4 plantas productoras de cemento, ampliaciones y tecnología de punta en las mismas, pagos puntuales de sueldos, prestaciones, jubilaciones, etc. En pocas palabras ¡CRUZ AZUL NO EXISTIRÍA!”, indicó.

Billy Álvarez, ex directivo de Cruz Azul (Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT)

Además, habló de que pronto dará toda su verdad y señalará a los verdaderos culpables de estas acusaciones.

“Todo lo anterior se demostrará y se podrá evidenciar con documentos fidedignos y asimismo menciono que se tiene una demanda, una denuncia en contra de Ángel Martín Junquera Sepúlveda”, indicó.

Guillermo Álvarez Cuevas, quien se mantiene prófugo desde hace casi dos años, tras una investigación, también realizó un nuevo amparo para evitar una detención.

