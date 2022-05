¿Cómo surgió el amor del Canelo por el golf?

El campeón mexicano Saúl “Canelo” Álvarez ha encontrado la pasión y el amor en otra disciplina: el golf.

Al tapatío se le ha visto jugar con las frecuencia este deporte y en poco tiempo aprendió a hacerlo muy bien, pero ¿cómo surgió este gusto?

“Llegué al golf por unos amigos hace tres años y desde ahí empecé. Es un deporte muy adictivo y muy bonito. Ahora amo jugar golf, es una parte muy importante en mi vida porque manejo mucho estrés y es algo que le relaja, me distrae”, reconoció el pugilista.

Agregó que unas las razones por las que le llamó la atención el golf es por lo competitivo del deporte.

“El golf es un deporte muy competitivo, contigo mismo también. Es muy difícil, tienes que estar concentrado en cada golpe, un día juegas bien, otro mal, y eso te hace querer practicar más, competir contigo mismo, además me ayuda en mi vida personal, estoy más calmado. En lo profesional también”.

Sabe que en México hay mucho talento para este deporte, es por eso que quiere impulsarlo organizando torneos como “No golf, no life”, que sirven para recaudar fondos y con ese dinero puede dar la oportunidad a niños y jóvenes golfistas de desarrollarse.

El golf lo mantiene relajado.

“El golf me ha abierto muchas puertas y me ha hecho conocer a muchas personas buenas. Ahora me siento muy orgulloso de Abraham Ancer, Carlos Ortiz, mexicanos que están poniendo el nombre del país en alto y por eso quiero apoyar. Este torneo (No golf, no life) es para apoyar al talento mexicano porque en México lo hay. Hay que empezar a ver y sacar talentos para que jueguen internacionalmente y haya más campeones”, mencionó.

Ángel Cruz/Publimetro

Recordó que en sus inicios como boxeador no tuvo un apoyo para impulsarse y tuvo que salir adelante solo, así que ahora él quiere brindar esa ayuda y sea más fácil detectar a los talentos deportivos.

“Es un honor tener la oportunidad de apoyar este tipo de eventos porque en su momento, cuando empezaba, crecí sin apoyo, entonces sé lo que se siente no tener apoyo y quiero brindar lo más que se pueda para que los niños tengan la oportunidad de crecer y realizar sus sueños”, finalizó.

Ángel Cruz/Publimetro

Saúl Álvarez mostró una faceta distinta de su vida personal y deportiva; además, de buscar impulsar a las nuevas generaciones del golf nacional.

Ángel Cruz/Publimetro

