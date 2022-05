Carlo Ancelotti se rinde ante Chucky Lozano: “Me gusta mucho como juega”

Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, es el responsable del fichaje de Hirving Chucky Lozano al Napoli, pues fue él quien solicitó al futbolista mexicana cuando dirigía al conjunto italiano, por lo que no dudó en elogiar al canterano del Pachuca.

“Me gusta mucho como juega, tiene intensidad, calidad, es muy rápido. Se mueve bien con o sin balón” — Carlo Ancelotti a Hugo Sánchez

El estratega confesó que, a pesar de que ya no dirige a Chucky Lozano, sostiene una buena relación con él, pues de pronto se mandan mensajes para conocer cómo están.

Al ser interrogado por Gerardo Tata Martino y el papel que tendrá con la Selección mexicana en la Copa del Mundo de Catar 2022, Carlo Ancelotti aceptó que todo entrenador es cuestionado, por lo que no le sorprenden las críticas hacia el argentino.

“Cualquier entrenador es cuestionado, y más con Selección, a mí no me gustaría entrenar a un país, tres días al mes, no me da mucho gusto, me gusta el día a día”, añadió el entrenador merengue.

Carlo Ancelotti y el Real Madrid enfrentarán este sábado al Liverpool, en la gran final de la Champions League, en donde buscarán conquistar su título número 14 de Europa, reafirmándose como el equipo más campeón.

