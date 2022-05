VIDEO: ¿Qué objeto metieron los jugadores de Tigres a la cancha previo al penal de Aldo Rocha?

La polémica en el partido de la semifinal de vuelta entre el Atlas y los Tigres sigue al rojo vivo, y es que ahora mediante una toma televisiva se aprecia a ver como los jugadores de los felinos se ponen de acuerdo para hacer llegar un objeto a Nahuel Guzmán, previo al penal de Aldo Rocha en los minutos finales del encuentro.

Todo comenzó, cuando un auxiliar técnico le dio lo que parece ser un bolígrafo a Miguel Ortega, portero suplente de los universitarios, quien instantes después se lo dio al Diente López, siendo el uruguayo el encargado de dárselo a Nahuel Guzmán, el arquero lo vio y se lo regresó a Nicolás para que el objeto finalmente terminara al interior del short del Diente.

Por si no fuera ya suficiente las pruebas del juego sucio de Tigres.



Sale este vídeo de un objeto extraño que se pasan entre jugadores. pic.twitter.com/M2NOwlwhlI — Alex R Barboza. (@AlexRbarboza) May 24, 2022

Instantes después, el portero argentino fue captado llorando en el terreno de juego, por lo que surgió el rumor que el bolígrafo contenía el mensaje de que Tigres incurrió en una alineación indebida y fue el sentimiento de impotencia lo que le pegó a Nahuel.

Nahuel llorando porque le avisaron de la banca que aunque atajara el penal estaban eliminados por alineación indebida. pic.twitter.com/MgIgU3uEpO — Marco Rey (@MarcoReyPicks) May 22, 2022

Ante esto, Miguel Ortega señaló que los jugadores tenían desconocimiento de la alineación indebida en ese instante, siendo hasta en el vestidor cuando se enteraron de la posible falta al reglamento.

“No, eso es falso. Nosotros estábamos hablando de otra cosa. He visto varias notas donde se dice que yo le había dicho que ya habíamos perdido y solo estábamos platicado a ver qué iba a hacer Rocha que iba a patear el penal”.

“Yo no me había dado cuenta todavía, me doy cuenta hasta que entro al vestidor, entonces que haya platicado eso, no”, explicó Ortega al salir de las instalaciones del Estadio Universitario.

[ Promociones en vinos y licores en este Hot Sale ]

El canterano felino reconoció que si era una bolígrafo el objeto que ingresaron al campo, aunque desconoce la finalidad del mismo.

“Era un bolígrafo, ya lo dijeron en varios reportes que han salido, era un bolígrafo, ¿para qué era? No sé. Realmente no sé para qué era, creo que era parte de la estrategia. No lo veo que haya sido para otra cosa”, reconoció.

Nahuel en el penal se lanzó al lado del cobro de Aldo Rocha, por lo que el mensaje podría haber sido el acordeón para que Guzmán supiera hacia dónde lanzarse y poder atajar el penal, aunque por lo bien tirado y la potencia del disparo fue en vano.