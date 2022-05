Canelo sobre los rankings: “Aún soy el mejor boxeador del mundo”

La derrota de Saúl Álvarez ante Dmitry Bivol continúa dando de qué hablar, y ahora fue el desplome del mexicano en los principales rankings del mejor libra por libra del mundo.

Después de que Canelo Álvarez fue colocado entre el quinto y el sexto lugar, algo que el mexicano no toma en cuenta, al afirmar que aún se siente como el mejor boxeador del mundo en la actualidad.

“La verdad es que no sé cómo se manejen ese tipo (los rankings) de cosas, pero me sigo sintiendo el mejor, la verdad. Dime otro peleador que esté intentando en otros pesos, bajar y subir de peso, querer lograr otro tipo de cosas. Nadie lo ha hecho”, dijo para The DAZN Boxing Show.

Cabe aclarar que, ESPN lo coloca en el cuarto puesto lugar de su ranking, mientras que The Ring lo pone en el sexto puesto.

Mientras que portales especializados como BoxRec y Boxing Illustrated lo mantienen en la cima del listado del libra por libra.

Por otra parte, Canelo Álvarez recordó que, a pesar de ser campeón indiscutible de peso supermediano, ha intentado conquistar otros retos.

“Buscamos hacer otras cosas que normalmente la gente que está en la posición que estoy yo no se arriesga a hacer. Porque están cómodos, se quedan en su zona de confort y yo no, al contrario, me gusta ser competitivo, ir por más cosas”, dijo.

Además, habló sobre una posible revancha en contra de Dmitry Bivol, campeón mundial de peso semicompleto.

“Nos tocó perder desgraciadamente, pero aquí estamos en el camino de que lo voy a intentar”, dijo Canelo. “Lo voy a intentar de nuevo”.

Canelo Saúl Álvarez cayó ante Bivol, en Las Vegas (Al Bello/Getty Images)

Saúl Álvarez tendrá que enfrentar a Gennady Golovkin en el mes de septiembre, en una sede aún por definir.

