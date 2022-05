Yareli Salazar, ciclista mexicana, revela que sufre extraña enfermedad

El ciclismo mexicano recibió una dura noticia, después de que Yareli Salazar anunció que sufre una fuerte y extraña enfermedad, denominada “pierna muerta”, la cual la ha afectado en los últimos meses.

A través de redes sociales, la ciclista mexicana informó sobre su situación médica, además del tratamiento que está realizando en los Países Bajos.

“Desde que inició el año no me he sentido yo misma físicamente, creía que era cuestión de comenzar a competir para agarrar la forma deportiva. Comencé a competir y comenzó un dolor en la pierna izquierda muy raro que quemaba mi cuádriceps al momento de ir en la zona umbral o por encima a los pocos minutos perdía la fuerza y la sensación #Pierna Muerta esto es exactamente lo que he vivido todos estos meses pero creo que lo más difícil ha sido la carga psicológica por no saber que estaba mal con mi cuerpo”, se lee en su mensaje.

Yareli Salazar, destacada ciclista mexicana (ADRIAN MACIAS/MEXSPORT)

Yareli Salazar informó que el diagnóstico es endofibrosis de la arteria ilíaca

“Prácticamente no pasa sangre a mi cuádriceps y eso hace que se duerma la pierna al momento de hacer esfuerzo! Esto solo se resuelve con una cirugía pero más adelante les daré más detalles. No voy a negar que tenía inseguridad antes de los estudios por miedo a que no saliera nada y no tuviera respuesta a este dolor tan extraño. Estoy feliz y agradecida con las personas que me rodean y que han vivido estos meses a mi lado 🤍 a mi familia y equipo por el apoyo durante este proceso”, se lee en su mensaje.

El pasado 3 de marzo, la pedalista sinaloense había informado que pararía un mes su actividad debido a una lesión.

Hasta el momento se desconoce si podrá competir en el Tour de Francia, en el mes de julio, en donde se convertiría en la primera ciclista mexicana en hacerlo.

