Tata Martino sobre Chicharito: ‘Que tenga una reunión no significa algún compromiso’

La Selección mexicana se alista para la gira de preparación de cara a la Copa del Mundo de Catar, y Gerardo Martino habló sobre la reunión que tuvo con Javier Hernández, y un posible regreso al Tri.

En conferencia de prensa previa al duelo ante Nigeria, Gerardo Martino señaló que no tienen algún compromiso con ningún jugador.

“Yo me junto con el futbolista, lo escucho, hablo con él y lo que hacemos es juntarnos sin ningún tipo de problema. Si esto genera algún tipo de compromiso hoy tendríamos 70 jugadores en la selección y eso no significa nada.

Respecto a la injusticia que pueda representar que un jugador no ha estado y pueda estar en la última parte, lo normal es que no suceda esto o suceda en pocas situaciones, tampoco le podemos cerrar la puerta a los jugadores que puedan estar en buen momento. Que yo tenga una reunión con él no significa ningún tipo de compromiso”, señaló.

Gerardo Martino Gerardo Martino vivirá su primer encuentro de esta gira (Hector Vivas/Getty Images)

Agregó el tema de Marcelo Flores y un posible llamado al Tri.

“Si, yo siempre soy más cauto con los chicos jóvenes, él aprende a ser un futbolista de selección, entrena con jugadores que tienen mucha experiencia, recorrido, se va integrando, recalcó.

Por otra parte, indicó que las convocatorias solo están diseñadas por su equipo, y no tiene nada que ver Yon de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Futbol.

“Primero, respecto a lo que dijo el presidente es que él aclaró lo que estuvo claro desde un principio, nunca hibo otras personas en esta situación de las convocatorias, así que seguramente queda otra (llamada) por tener y en el momento en que podía viajar hacerlo personalmente”, indicó.

Además, el entrenador de la Selección destacó el trabajo de los delanteros que han tenido y mandó un mensaje a Rogelio Funes Mori.

“hay una competencia y nosotros hoy estamos con Raúl Jiménez, es nuestro delantero centro, esperar a que recupere su mejor versión, Henry (Martín) y Santi (Giménez) que están con nosotros y esperando a que se recupere el ‘Mellizo’ (Funes Mori)”, agregó.

