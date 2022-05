VIDEO: Camila Cabello se luce con espectacular show previo a la final

La final de la UEFA Champions League vivió un previo espectacular, después de que la cantante Camila Cabello realizó una gran presentación.

Previo a la gran final entre el Liverpool y el Real Madrid, la cantante cubana-estadunidense mostró su talento en la cancha del Stade de France.

A pesar del retraso por cuestiones de seguridad, el show cumplió con la expectativa. Al principio, su equipo se presentó en la cancha con la palabra “HOLA”, mientras ella realizaba su espectáculo.

Camila Cabello Camila Cabello y su gran show (Matthias Hangst/Getty Images)

Conocida por sus éxitos Bam Bam, Señorita y Havana, la cantante y compositora cubano-estadounidense fue entrevistada previamente a la gran final.

¡@Camila_Cabello hizo vibrar al Stade de France! 🎤🎶



Espectacular show de la multiganadora del Grammy para dar el banderazo de inicio a la #UCLfinal.



“Quiero decir que algo que me encanta de los aficionados al fútbol es su cantidad de alegría, intensidad y pasión, esa energía que se siente. Siempre he querido ir a un partido de fútbol. No lo digo sólo porque esté aquí, es algo que siempre he querido tachar de mi lista de deseos”, dijo.

Liverpool y Real Madrid se verán por tercera ocasión en la final de la Champions League, con un margen de 1 triunfo por bando.

