Aldo Rocha encabeza canto homofóbico durante celebración del Atlas

Luego de conquistar el bicampeonato en la Liga MX, el Atlas continuó la celebración en la Glorieta de Niños Héroes en Guadalajara, donde cientos de aficionados se dieron cita para festejar el campeonato del Clausura 2022.

Pero la polémica no se hizo esperar, tras el canto que realizó el capitán rojinegro, Aldo Rocha. “El que no salte es un chiva maricón”, entonó el futbolista mexicano, palabras que no pasaron por desapercibidas en redes sociales, pues la Liga MX junto a la Federación Mexicana de Futbol (FMF) han buscado erradicar los gritos homofóbicos en el balompié nacional.

Hasta el momento, Aldo Rocha y el Atlas no se han pronunciado al respecto, pero se prevé que la Liga MX comience una investigación sobre el jugador, tal y como ha sucedido en ocasiones anteriores.

Hay que recordar que en 2018, cuando Chivas fue campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf, Rodolfo Pizarro insultó al América, palabras que le costaron una multa económica, además de que el exjugador rojiblanco ofreció disculpas públicas.

También, a finales de 2019, cuando Rayados se proclamó campeón de Liga MX al vencer al América, Jesús Gallardo realizó un cántico homofóbico en los festejos, por lo que también fue sancionado.

Con estos antecedentes, únicamente habrá que esperar la investigación y resolución sobre Aldo Rocha.

