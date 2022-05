Adelantan fecha para la revancha de Canelo Alvarez con Dmitry Bivol

Saúl Canelo Álvarez sufrió la segunda derrota de su carrera ante Dmitry Bivol. Muchos señalaron que ya no se atrevió a tener la revancha con el ruso y por eso decidió pelear con Gennady Golovkin en septiembre; sin embargo, el promotor Eddie Hearn asegura que la revancha está pactada para el próximo año.

“Nos sentamos con Dmitry Bivol y su equipo y dijimos: ‘Mira, vas a defender tu campeonato mundial casi al mismo tiempo, en septiembre (que Canelo ante GGG), y luego está la revancha para Canelo Álvarez en mayo’. Con Canelo no hay problema porque no hay forma que no acepte esa pelea, él quiere la venganza”, declaró Hearn a DAZN Boxing Show.

El mismo Canelo Álvarez ya había declarado que los únicos rivales que tiene en mente son Golovkin y Bivol. “Son las dos peleas más importantes en el mundo del boxeo que pueden darse en este momento, la tercera con Golovkin y la revancha con Bivol, con quien desafortunadamente perdimos, pero con eso no quiere decir que no lo intente nuevamente, soy alguien muy perseverante y me encantan los retos”, dijo hace unos días.

Por lo mientras, Álvarez Barragán se enfrentará el próximo 17 de septiembre con Golovkin, con lo que se completará la trilogía y en donde expondrá su condición de campeón mundial indiscutido de los supermedianos.