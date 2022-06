“A mí me vale mad...”: David Faitelson explota contra Hugo Sánchez en vivo

Tras la goleada de Uruguay a la Selección mexicana en partido amistoso, una nueva discusión se hizo presente en el programa Futbol Caliente de ESPN, donde David Faitelson explotó contra Hugo Sánchez, quien tampoco se quedó callado.

Faitelson y Mauricio Ymay dieron cobertura al partido en Estados Unidos, por lo que se enlazaron al programa realizado en la Ciudad de México, donde estuvo Ciro Procuna, Hugo Sánchez, Francisco De Anda, José Luis Sánchez Solá Chelís y Mario Carrillo.

David Faitelson y Mauricio Ymay mostraron su postura sobre repartir responsabilidades de la actualidad del Tricolor, y no dejársela toda al técnico Gerardo Martino, a quien consideran debe permanecer en el banquillo, mientras que en la mesa de debate, responsabilizaron totalmente al estratega argentino.

Los ánimos comenzaron a calentarse cuando Hugo Sánchez tomó la palabra. “Si realmente él (Gerardo Martino) demostró que no está capacitado para llevar a altas instancias, con liderazgo, capacidad, estrategia, sabiduría, entonces habrá que buscar una solución. Cuando en el futbol mexicano un equipo ve que no está funcionando, echan al técnico y traen a otro y hay una motivación. En México no se respetan procesos”.

“¿Por qué no hay una crítica abierta hacia el futbolista? ¿Por qué siempre hay que defender al futbolista? El futbolista mexicano no está al nivel”, respondió David Faitelson, palabras que molestaron a Hugo Sánchez, respondiendo tajantemente: “tú no sabes nada de eso”.

“Tú no sabes nada del futbolista, tú no sabes lo que es ser profesional, ni lo que es estar dentro de la cancha, ni lo que es vivir”, señaló molesto el exfutbolista mexicano; Faitelson explotó: “A mí me vale madre el rating y las redes sociales, Hugo. A mí no me importa eso”.

“Tú no sabes, como te lo han dicho muchos boxeadores, no sabes de box”, añadió Hugol a lo que David respondió: “Ah, ahora de box, llamemos al Canelo, entonces”.

"No estamos viendo evolución en la Selección Nacional" 🔥



"El futbolista mexicano no está al nivel". 🔥



"Esa es la mentalidad pobre del futbolista mexicano".🔥



Así se armó el debate 🔥 pic.twitter.com/9y3DNF8itg — Futbol Picante (@futpicante) June 3, 2022

El debate continuó en el programa, que alcanzó un buen rating, pues se convirtió tendencia en redes sociales, gracias a la polémica discusión que sostuvieron ambos personajes.

