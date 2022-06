Suzy Cortez revela que Piqué le mandaba mensajes candentes

Suzy Cortez, una de las aficionadas más famosos del Barcelona, reveló que Gerard Piqué le madaba mensajes y le preguntaba sobre su trasero pese a estar con la cantante colombiana Shakira.

La modelo brasileña se animó a contar lo sucedido con Piqué después de que esta semana surgiera la información de que el futbolista del Barça y Shakira están separados por una supuesta infidelidad de él.

“Fue él quien me mandó mensaje más directo. Los únicos jugadores del Barcelona que nunca me enviaron nada fueron (Lionel) Messi y (Philippe) Coutinho. Son grandes esposos y respetan mucho a sus esposas. Shakira no se merecía esto”, nos contó la Eterna Miss Bumbum.

La confesión de Suzy Cortez no se quedó ahí y para El Diario contó: “”Yo era amiga del expresidente del Barcelona, Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró, me pidió mi número, en ese momento y me mandó un mensaje. Cuando regresé a Brasil me mandó directo a mi Instagram, que se borraba todos los días preguntándome cuándo volvería a Europa y siempre preguntándome cuánto medía el trasero y diciendo que estaba celoso de mis homenajes a Messi”.

Por último, Cortez señaló que no había dicho nada por respeto a Shakira, pero después de lo se ha dicho en estos días de Gerard Piqué, decidió hablar sobre lo que vivió entre 2016 y 2018.