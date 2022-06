¿Lewis Hamilton se retirará al finalizar la temporada 2022 de la F1?

Lewis Hamilton (Mercedes) perdió el titulo mundial de Fórmula 1 en 2021 ante Max Verstappen (Red Bull) y la temporada 2022 no ha resultado la mejor para él; sin embargo, el heptacampeón confía en mejorar y asegura que todavía no piensa en retirarse

“¡Pregunta difícil! Tomemos como ejemplo esta temporada: probablemente no ganaré el título, pero siento el mismo placer de competir que cuando empecé. ¿Por qué debería parar? Tal vez algún día ya no aguante la presión, esté cansado, pero ese día aún no ha llegado”, declaró Hamilton al diario italiano Corriere della Sera.

Después de siete carreras, Lewis marcha en la sexta posición del Mundial de pilotos con 50 puntos, 75 menos que el líder Max Verstappen, pero el británico confía que podrá revertir la situación y podrá pelear los primeros lugares.

“Por supuesto que lo creo. He estado con estos chicos durante diez años. Sé cómo funcionan y el tipo de cultura: sin procesos, ganamos y perdemos juntos. Están muy motivados, dan su alma para traernos de vuelta a la cima”, comentó.

“No es solo una cuestión de récords, de títulos deportivos. Quiero ganar para continuar todo el trabajo entre bastidores a favor de la igualdad. La F1 ya no es lo que era antes: solían montar garajes, corríamos y luego nos íbamos a casa. Ahora es una fuente de inspiración, ayuda a formar opiniones y está en buenas manos gracias a un gran italiano”, agregó.

