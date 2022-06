¿Casarte en el Camp Nou? ¡Esto cobra el Barça por evento!

Camp Nou El Estadio no solo será sede de partidos profesionales de futbol (Redes sociales)

Días atrás el Barcelona anunció mediante sus redes sociales, que el Camp Nou podría ser rentado por los aficionados para un partido entre amigos; sin embargo, eso no fue todo, pues ahora también se podrán realizar distintos eventos, entre los que destaca una boda.

Sí, leíste bien. El Camp Nou podrá ser rentado para eventos sociales de todo tipo, así se informó este sábado, noticia que no tardó en hacerse viral en redes sociales.

Te puede interesar: Gerardo Martino descarta renunciar a la Selección Mexicana

El costo del alquiler dependerá del evento y capacidad de invitados, pero tiene un costo que va desde los mil 600 euros (33 mil 552 pesos mexicanos, aproximadamente), hasta los 13 mil 500 euros (283 mil pesos, aproximadamente).

Los costos oficiales los interesados podrán consultarlos a través de su página web.

🚨El Barcelona en busca de ingresos extra permite la realización de bodas dentro de la cancha a un costo que va desde los €1.600 a €13.500



Recordemos que también permiten alquilar la cancha para jugar partidos de 60 minutos a un precio de €300 por jugador👤 pic.twitter.com/sm2EO1hf4W — Frases Futbol🎙 (@ResetFutbol) June 4, 2022

Es importante recordar que el costo del alquiler para un partido es de 300 euros por jugador (6 mil 291 pesos mexicanos, aproximadamente), precio que incluye árbitros, entrenadores, agua y Gatorade; además de servicio médico de atención primaria.

También puedes leer: Se filtra el jersey del América para el Apertura 2022

Con estas rentas el Barcelona busca un ingreso extra, pues no es un secreto que desde temporadas pasadas, la institución culé no atraviesa su mejor momento económico, razón por la que no ha podido formar una plantilla competitiva.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV: