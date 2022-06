Blanca Félix, arquera de Chivas, denuncia mensajes de acoso

El acoso a las jugadoras continúa empañando al futbol mexicano y ahora fue Blanca Félix, guardameta de Chivas, quien denunció este tipo de violencia en redes sociales.

A través de su cuenta de Twitter, la arquera del Rebaño femenil mostró el mensaje de un usuario que la señalaba por su aspecto físico.

blanca

Ante esta publicación, llegaron decenas de mensajes de respaldo a favor de la jugadora mexicana.

Además, Blanca Félix publicó un mensaje en sus redes, en donde agradeció el apoyo por parte de sus seguidores.

“Gracias por sus bonitos mensajes defendiéndome, a estas alturas de mi vida esos tipos de comentarios ya no me afectan, los he recibido toda mi vida desde que era una niña, sé de qué tipo de personas vienen, pero lo quise hacer visible para se den cuenta un poquito del tipo de mensajes que recibimos, estos los recibo casi que a diario por mi apariencia. Solo los invito a hacer conciencia y respetarnos, todas las personas somos diferentes y eso no tiene nada de malo.

Sean ustedes mismos, sean libres. No por querer encajar con los demás o por miedo al juicio ajeno te abandones a ti mismo. Y si les puedo servir de ejemplo, que bonito, no es fácil en esta sociedad pero se puede”, se lee en su mensaje.

Lo quise hacer visible para se den cuenta un poquito del tipo de mensajes que recibimos, estos los recibo casi que a diario por mi apariencia. Solo los invito a hacer conciencia y respetarnos, todas las personas somos diferentes y eso no tiene nada de malo. — Blanca Felix (@blancafelixc) June 3, 2022

Blanca Félix, de 26 años, fue reconocida en este torneo, tras ser la figura para que Chivas femenil consiguiera el título del Clausura 2022, además del título de Campeón de Campeones de la Liga MX Femenil.

Publimetro te recomienda