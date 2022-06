Pachuca despide a Norma Palafox para el Apertura 2022 de la Liga MX Femenil

Luego de caer en la gran final del torneo Clausura 2022 de la Liga MX Femenil, Pachuca comenzó con sus movimientos de cara al Apertura 2022, revelando el nombre de las futbolistas que no continuarán con el equipo.

Norma Palafox encabezó el listado, pues la delantera mexicana no seguirá con la escuadra hidalguense, luego de no sumar los minutos esperados, pues en la misma posición cuentan con la histórica Charlyn Corral.

“Hoy les damos las gracias por defender con gran pasión nuestros colores y con orgullo ser parte de la historia de las Tuzas! ¡Les deseamos mucho éxito!”, escribió Pachuca Femenil en sus redes sociales, donde anunció las bajas de cara al próximo torneo.

🙌🏻 ¡Hoy les damos las gracias por defender con gran pasión nuestros colores y con orgullo ser parte de la historia de las Tuzas! ¡Les deseamos mucho éxito!



🔽 Estas son las bajas de las Tuzas para el #Apertura2022 de la @LigaBBVAFemenil



🤍💙#PachucaSomosTodos #VamosLasTuzas💜 pic.twitter.com/2Ju5GuJbCZ — Club Pachuca Femenil (@TuzosFemenil) June 4, 2022

EL RESTO DE LAS BAJAS

Lucero Cuevas

Gabriela Machuca

Ruth Bravo

Estefanía Fuentes

Natalia Gómez Junco

NORMA SE DESPIDE

Al darse a conocer la noticia de su baja, Norma Palafox se despidió del Pachuca mediante sus redes sociales, club con el que continuó su carrera profesional tras su participación en Exatlón Estados Unidos. “La vida está llena de decisiones y hace un tiempo tuve que tomar unas muy difíciles respectó a mi vida personal y profesional y estaré agradecida toda mi vida con Tuzas por abrirme las puertas y creer en mi para seguir desarrollándome futbolística y personalmente”.

“Gracias a los directivos, cuerpo técnico y a mis compañeras, porque desde el día uno que llegue a este club me hicieron sentir bienvenida y me apoyaron para poder adaptarme lo más rápido, ha sido una etapa llena de aprendizaje donde me toco compartir cancha con personas sumamente talentosas y con un gran corazón, cualidades que nos permitieron como equipo estar en una final del futbol mexicano”, añadió.

