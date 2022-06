Dimitri Payet le cierra la puerta a Tigres

Después que se destapara la noticia en Francia del interés de Tigres por contratar a Dimitri Payet, el dorsal número 10 del Olympique de Marsella cerró la posibilidad de salir a otro club.

El jugador francés que es ídolo en su club, manifestó que terminará la carrera en el Marsella al ser el equipo de sus amores por lo que ya no quiere que duden de una posible salida del club.

“Cada mañana al despertar, salgo de mi habitación, paso por este marco (marco con la Camiseta del Marsella) y aunque a veces hay dolor y cansancio, cuando veo este cuadro me da fuerzas para seguir luchando cada día para seguir mejorando.”

“Hice la mejor decisión de mi carrera firmando para este club de por vida. Así que para los que no me entendieron o todavía dudan, soy del Marsella de por vida, jugaré aquí hasta mi último aliento y terminaré mi carrera en este club porque amo a la institución y me siento en casa y lo que vivo aquí no lo encontrare en otra parte”, declaró en redes sociales.

Con esto, se pone fin a los rumores que colocaban a Payet jugando en el futbol mexicano, en lo que hubiera sido una de las mayores bombas del mercado veraniego en la Liga MX.

Tigres aún no tiene ninguna baja o alta a ya semanas de arrancar el Apertura 2022