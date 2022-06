¿Gareth Bale se ofrece al Getafe de España?

El nombre de Gareth Bale está en la órbita de algunos equipos y ahora sorprendió a todos después de que comenzó un rumor sobre su llegada al Getafe.

De acuerdo a declaraciones de Quique Sánchez Flores, director técnico del equipo madrileño, quien confirmó que le fue ofrecido el galés para la siguiente temporada.

“No sé si va a venir, pero todos los buenos futbolistas son una posibilidad. Me lo han ofrecido, amablemente he escuchado y ahora tengo que consultarlo con la dirección deportiva y el entrenador, cualquier cosa es posible”, añadió.

En el reporte de medios españoles, Gareth Bale está buscando un nuevo equipo con el que retomar su mejor nivel futbolístico, de cara a la Copa del Mundo de Catar 2022, en donde Gales tendrá actividad.

“Alguien se lo puede tomar a broma, pero hace 45 o 50 minutos he hablado con su representante y nos lo han ofrecido. No es un invento. He averiguado los motivos de quererse quedar, le tengo que dar vueltas y hablar con el entrenador”, dijo Ángel Torres, presidente del Getafe, tras presentar las camisetas de la próxima temporada.

Ante este reporte, Joshua Barnett, agente del delantero galés, negó cualquier información: “Ni siquiera tengo el número del presidente del Getafe”, dijo a Partidazo de Cope.

Incluso, la cuenta oficial de Getafe realizó un pequeño guiño a la información, al recordar el polémico mensaje de Bale, en el que se leía “Gales, Golf y Real Madrid, en ese orden”.

Gareth Bale, de 32 años, no renovó su contrato con el Real Madrid, al finalizar la temporada.

