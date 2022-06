Sebastián Córdova reconoce que no sabe dónde está su medalla olímpica

Sebastián Córdova acepta que no sabe dónde dejó su medalla olímpica de Tokio Fue el mejor futbolista para México en esos Juegos Olímpicos. Foto: Mexsport (Adrian Macias/Adrian Macias)

Por increíble que parezca, el ganador de la medalla de bronce con el equipo mexicano en Tokio 2020, Sebastián Córdova, admitió que no recuerda donde quedó su medalla olímpica; esto tras una dinámica junto con Jesús Angulo, su compañero en Tigres y también ganador olímpico con México.

En el video, los dos futbolistas responden a unas preguntas para las redes sociales del club felino en una dinámica llamada ¿Quién es más probable que?, en donde se les cuestiona cosas cotidianas sobre: ¿Quién es más probable que deje sus tachones en la casa? O ¿Quién es más probable que llegue tarde a un entrenamiento?

👀 @Cordovar97 y @jesusau98, ¿A quién es más probable que le gane la risa en un momento de seriedad? 🤣



En la interacción se les pregunta ¿Quién es más probable que pierda su medalla olímpica? A lo que Angulo contestó: “Esa no se pierde”, entre risas Sebastián responde: “Nombre yo ni se ni donde esta, debe de estar guardada”, a lo que el defensor se pregunta: “¿Como no vas a saber en donde esta?, Sebas: “Pues no se, debe de estar en mi casa”.

Cabe recordar que en partido por el bronce olímpico Córdova fue pieza clave al colaborar con dos asistencias y un gol en la victoria tres goles por uno a la selección de Japón en lo que ha sido su mejor momento de su carrera.