Rafa Márquez dice que Giovani dos Santos tiene gran talento, pero la “ha cagado” en su vida personal

El ex jugador del FC Barcelona y ex capitán de la selección mexicana Rafael Márquez, reconoció en Giovani dos Santos a uno de los mejores en la historia del Tri puesto que lo incluyó en su 11 ideal, pero también aceptó que “la ha cagado” en su vida personal y eso ha influido en su rendimiento.

“Desprecian sus vidas personales y la cagan. La vida personal influye mucho después en tu rendimiento y con Gio (Dos Santos) si fue eso”, reconoció el “Kaiser” en una entrevista con el YouTuber Escorpión Dorado.

Márquez Álvarez incluyó a Dos Santos en su 11 ideal histórico de la selección mexicana junto a Jorge Campos, Claudio Suárez, Carlos Salcido, Pável Pardo, Ramón Ramírez, Nacho Ambriz, Andrés Guardado, Hugo Sánchez y Cuauhtémoc Blanco.

Se dio tiempo para hablar de la actualidad de la selección mexicana y dejó entrever que Javier “Chicharito” Hernández debería estar en el grupo actual.

[ ¿Cómo obtener 4.4 mil millones de pesos este viernes? ]

“Yo si lo llevo (al Chicharito), es el máximo goleador de la selección, y ahorita como anda el equipo…”.

Recordó aquel golpe que como seleccionado le propinó al estadounidense Cobi Jones en el Mundial de Corea-Japón 2002 y dijo que le gustaría verlo de nuevo para disculparse.

“De los que les pegué si me gustaría ver a Cobi Jones un día. Ese día ya estaba frustrado, desesperado. Fue una de las derrotas que más me han dolido”.

Por otra parte, se mostró contento por el bicampeonato del Atlas, el equipo de sus amores, pero dijo que el equipo en el que él jugaba en 1999, lo hacia mucho mejor.

“Jugábamos mucho mejor. Por los penales no fuimos campeones (en el torneo Verano 1999)”.

Contó lo que pasó un día en el Barcelona, cuando se hizo de palabras con Lionel Messi:

“Messi era de mi equipo (interescuadras), íbamos perdiendo, él con la pelota se quitaba a uno, se quitaba a otros y no tiraba, no anotaba, y le decía: ‘¡ya Messi anota el gol, pasa la bola!’. Hasta que me encabroné y le dije: ‘¡suelta la puta pelota!’. Él estaba enfadado y empezamos discutir y tuvo que intervenir Pep Guardiola para callar a Messi”.

Finalmente dijo que su mejor compañero en la defensa central fue Carlos Puyol a nivel de clubes, y en selección Claudio Suárez.

“Puyol fue mi mejor pareja en la central. Nos combinábamos bastante bien. Mexicanos Claudio Suárez, fue mi maestro a quien le aprendí muchísimo”.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV