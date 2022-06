Tenistas rusos podrán jugar en el US Open

Daniil Medvedev es el actual campeón del US Open (Elise Amendola/AP)

El Abierto de Estados Unidos permitirá que los tenistas de Rusia y Bielorrusia compitan este año pese a la guerra en Ucrania, lo cual provocó que Wimbledon vetara a esos jugadores.

Lew Sheer, CEO y director ejecutivo de la Federación Estadounidense de Tenis, dijo en una entrevista telefónica con The Associated Press que la junta directiva de la USTA — organizador del torneo — decidió permitir que los rusos y bielorrusos participen “tomando en cuenta que no se debe responsabilizar a un deportista por las acciones y decisiones de sus gobiernos”.

Sherr dijo que los rusos y bielorrusos jugarán en Flushing Meadows bajo una bandera neutral — el mismo acuerdo empleado en varios torneos de tenis alrededor del mundo, entre ellos el Abierto de Francia que culminó el 5 de junio.

El US Open arrancará el 29 de agosto en Nueva York.

Desde la invasión de Rusia a Ucrania en febrero, los rusos quedaron marginados de muchos deportes, incluyendo el repechaje europeo para la Copa del Mundo de futbol. Bielorrusia ha colaborado con Rusia en la guerra.

Rusia también quedó fuera de los torneos de equipos de tenis, la Copa Billie Jean King y la Copa Davis. Era el campeón reinante en ambos.

El All England Club, donde el torneo de Wimbledon comenzará el 27 de abril, anunció en abril el veto total a los jugadores de Rusia y Bielorrusia. Ello dejó fuera al ruso Daniil Medvedev, el actual número del tenis masculino. Medvedev es el campeón defensor del US Open.

Eso veto desató las críticas de las giras de la WTA y la ATP, así como de los jugadores más prominentes, como el campeón vigente Novak Djokovic.

En mayo, la WTA y la ATP decidieron no repartir puntos en Wimbledon este año, una reprimenda sin precedentes al All England Club. Algunos jugadores, como Naomi Osaka, ganadora de cuatro títulos de Grand Slam, dijeron que podría considerar no ir a Wimbledon.

La ATP dijo que todos los puntos que se ganaron en Wimbledon en 2021 serán descontados del registro de cada jugador y no será adjudicarán puntos este año. La WTA aún no ha definido cómo gestionará los puntos obtenidos el año pasado en Wimbledon, pero no se otorgarán nuevos puntos por la actuación esta vez.

Sheer dijo a la AP que lo ocurrido con Wimbledon — el veto a los jugadores y la reacción de las giras — no incidió en la decisión de permitir la participación de los rusos y bielorrusos.

“Nuestra discusión se concentró en los méritos y los principios que esgrimen ambos bandos de este debate. Realmente no fue una cuestión comercial versus una cuestión ética”, dijo. “Tienes argumentos de parte de ambos bandos. ¿Se percibe que apoya las atrocidades de un gobierno? Y al mismo tiempo... ¿Debe un deportistar cargar la responsabilidad por ello?

