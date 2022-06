“Fui Chófer de Maradona, lo llevé al Bar-Bar”: ‘Borrego Nava’

El Mundial de México 1986 tuvo una figura y ese fue Diego Armando Maradona, quien levantó la Copa del Mundo con Argentina venciendo a Alemania. Y Juan Carlos Nava, mejor conocido como el “Borrego”, destapó una anécdota que tuvo con el astro argentino previó a su debut mundialista contra Corea del Sur.

El actor y comediante, reveló que en aquel entonces trabajaba como chófer de camionetas de la delegación de Argentina, aunque él solo tenía trato con utileros y federativos de este país, los llevaba del hotel a Coapa, lugar en el que entrenaban para esa justa mundialista.

Un día antes del debut de la Albiceleste, el Borrego contó que se quedó más tarde por si salía una vuelta de algún integrante, cuando llegó Maradona a pedirle que lo llevara a un lugar.

“Un día estando en Coapa, no sé por qué, no había ninguna camioneta más que la mía y a los que yo llevaba ya se habían ido al hotel en otra camioneta y no me avisaron. Me quedé como hasta las 8 (de la noche) y yo dije: ‘Es el clásico de que, si me muevo ahorita, me van a buscar y ya valió”. Entonces salió (Maradona) y me dijo ‘llévame’, y pues lo llevé, me dijo ‘espérame’ y lo esperé”, comentó en entrevista en Con B de Burak.

Ante la duda de Burak y de su hija, el también conductor de televisión reveló que la vuelta era para llevarlo a un club nocturno donde lo regresó al hotel hasta las 4:30 de la mañana, a solo horas del primer partido de Argentina contra Corea del Sur en la fase de grupos de dicho torneo.

“Lo lleve al Bar-Bar, me dijo que yo lo esperara afuera y no me moví de ahí, al principio cuando lo lleve estuvo muy callado, pero ya de regreso como a las 4:30 de la mañana, él ya venia muy platicador conmigo, solo durmió yo creo que 15 minutos esa noche ” comentó en el video.

Playera de Argentina contra Inglaterra se consiguio en Tepito gracias a Hector Miguel Zelada

Además de esta anécdota, Juan Carlos Nava platicó de la aventura que tuvo que vivir la Albiceleste para conseguir playeras al no llegar la utilería oficial, teniendo que recurrir para el partido contra Inglaterra en la semifinal a un local en Tepito de playeras piratas que recomendó Héctor Miguel Zelada.

De acuerdo con el “Borrego”, el ex portero de Argentina y del América, fue también el responsable de que le facilitaran las instalaciones de Coapa a los que fueron los campeones del mundo.

“Se quedaron sin uniformes, entonces por recomendación de Zelada mandaron a comprar el short negro y la playera azul en un lugar que conocía que vendían uniformes para los equipos del llano; no tenía marca, ellos le bordaron el escudo de la selección argentina y la marca de su patrocinador. Todas las señoras (cocineras) del Club América planchando los números”, expresó el también productor de televisión.

Esta famosa playera al término del encuentro la intercambió con el inglés Steve Hodge, la cual fue subastada el pasado mes de mayo y se vendió en casi 10 millones de dólares.