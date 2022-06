Chofis López sufre robo de documentos y se queda varado en México

Malas noticias para el delantero Javier Eduardo ‘Chofis’ López, después de que no ha podido reportar con el San José Eartquakes, después de un robo en la ciudad de Guadalajara.

A través de redes sociales, Chofis López informó que le sustrajeron la visa y el pasaporte, por lo que no ha podido viajar a los Estados Unidos.

“Hola a todos, gusto en saludarlos. Quisiera comunicarles que no he podido jugar, ni mucho menos estar con mi equipo, ya que vine a Guadalajara unos días y sufrí un asalto, me robaron todas mis pertenencias incluyendo mi visa y pasaporte, por lo cual no me he podido regresar”, publicó.

Ante la situación, Javier López reportó que está bien y que ya se encuentra en los trámites de recuperación de documentos.

“Ya estoy en el proceso para poder tramitar todo lo más rápido posible, es por eso que les mando este mensaje, gracias”, agregó.

Javier Eduardo López ha tenido un complicado 2022 en la MLS tras la salida de Matías Almeyda, al solo poder sumar cuatro encuentros con el San José en la campaña, firmando solo una anotación.

