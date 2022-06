“El Mundial de 2026 es un reconocimiento a la Liga MX”: Mikel Arriola

Tras darse a conocer la noticia de que México será una de las sedes del Mundial 2026, Mikel Arriola, presidente de la Liga MX destacó el trabajo que han hecho los clubes.

Durante la presentación del nuevo balón de la liga, Arriola señaló que los clubes han sido los principales protagonistas para que México regrese como sede de un Mundial.

“El Mundial es un reconocimiento a la Liga MX. No hay que olvidar que los mundiales de futbol se nutren con jugadores de la liga. Si no hubiera clubes e inversionistas, no habría mundiales, ya que ellos son los que arriesgan y ahí están los resultados”.

“Hoy se le reconoce al Estadio Azteca como sede por tercera ocasión de un Mundial, algo nunca visto "

"La Liga MX pronto no le pedirá nada a ninguna liga del mundo" Mikel Arriola, presidente de la #LigaMX



🎥 @IvanNavarro1006 pic.twitter.com/TtzLH5EZLr — Publisport México (@Publisport_MX) June 17, 2022

Por otra parte, Arriola habló sobre la salida de Arturo Brizio de la Comisión de Arbitraje y la llegada de Armamdo Archundia.

“Todo mi reconocimiento personal a Arturo Brizio, que ha sido uno de nuestros arbitros ejemplares y ahora Armando Archundia es un hombre serio,, una persona que sabe trabajar y que tiene mucho conocimiento de fondo en el arbitraje y estamos muy esperanzados en que el crecimiento del arbitraje mexicano siga, con un reto, tras la llegada de los cronómetros en los saqueos de banda, que se implementará”, dijo.

En el tema de la venta de Gallos Blancos del Querétaro, señaló que se estaba maltratando el precio, por lo que no habrá un periodo límite de venta

“El problema que pasó es que al tener un límite en la venta, empezaron a castigar el precio y si se castiga el precio de uno, se castiga el de todos . por esto se tomó la decisión de mantener la propuesta de venta, pero sin un límite para que se de en las.mejores condiciones”, señaló