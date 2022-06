Pablo Solari levanta la voz por no llegar al América

En esta ventana de transferencias del futbol mexicano de frente al Apertura 2022 han sonado muchos nombres de jugadores de distintas partes del mundo y uno de los que tenía mucha fuerza para llegar a las Águilas del América fue el de Pablo Solari quien rompió el silencio para hablar respecto a su frustrado fichaje.

No te puedes perder: Pumas golea al América en pretemporada

El delantero del Colo Colo señaló que no poder concretar su pase del equipo chileno al mexicano le impidió crecer a nivel profesional así como en el renglón económico que le permitiría brindar a su familia una mejor calidad de vida: “Era una posibilidad deportiva y económica espectacular para mi familia y para mí”. mencionó el jugador argentino.

Pablo Solari fue la figura en la victoria de Colo Colo por 4-1 sobre la Universidad de Chile en el Superclásico 191 (Agencia Uno)

Las declaraciones de Solari están dirigidos a los directivos de su actual equipo en la liga chilena, al hacer referencia que ya habían acordado verbalmente que le permitirían salir del equipo si llegaba alguna oferta atractiva para todas las partes, características que al parecer cumplía la hecha por el equipo de Coapa.

“Hay gente que sabe que no cumplió con lo prometido y hoy intenta esquivarme. Los contratos son importantes, pero la palabra vale aún más. Yo soy una persona de palabra y me gusta que se cumpla con ella siempre. Para mí las palabras no se las lleva el viento” declaró Pablo Solari.

Te puede interesar: Tunden a Omar Chávez en el cuadrilátero

El jugador de 21 años se mostró molesto de no poder llegar al América, club que lo había pretendido anteriormente y que volvió a buscarlo con la intención de integrarlo a sus filas pero al parecer han desistido al no encontrar cooperación del equipo chileno.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV: