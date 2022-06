“Ojalá te fractures y no vayas al Mundial”, afición de Cruz Azul explota contra Cabecita Rodríguez

Luego de que el América hizo oficial el fichaje de Jonathan Cabecita Rodríguez para el torneo Apertura 2022 de la Liga MX, la afición de Cruz Azul explotó contra el atacante uruguayo, pues fue uno de los responsables en conquistar la tan anhelada novena estrella que se les negó por más de 23 años.

Cabecita Rodríguez recibió todo tipo de comentarios en sus redes sociales, desde aficionados del América que le dieron la bienvenida, hasta seguidores celestes que no solo lo insultaron, sino también le desearon lesiones y fracturas en su etapa con el conjunto de Coapa.

Te puede interesar: 5 razones para estar conectado en todo momento

“Eras mi ídolo y digan que chillón o ardido, pero te deseo que te lesiones luego luego y no puedas jugar más”, “Ojalá te fractures y no vayas al Mundial, mercenario”, “Mercenario”, “Chingas a tu puta madre”, “Pinche vendido de mierda”, fueron algunos de los mensajes que recibió en redes sociales el uruguayo.

Aficionados reaccionan al fichaje de Cabecita Rodríguez al América (Instagram)

Aficionados reaccionan al fichaje de Cabecita Rodríguez al América (Instagram)

Aficionados reaccionan al fichaje de Cabecita Rodríguez al América (Instagram)

Aficionados reaccionan al fichaje de Cabecita Rodríguez al América (Instagram)

Aficionados reaccionan al fichaje de Cabecita Rodríguez al América (Instagram)

Pero no todos fueron malos, pues también algunos aficionados de Cruz Azul le mostraron su decepción de manera respetuosa. “Me has roto el corazón”, “La traición, la decepción”, fueron los mensajes.

Aficionados reaccionan al fichaje de Cabecita Rodríguez al América (Instagram)

Aficionados reaccionan al fichaje de Cabecita Rodríguez al América (Instagram)

Cabecita Rodríguez se convirtió en el primer fichaje oficial del América para el torneo Apertura 2022 de la Liga MX, y aunque el delantero llega con ausencia de minutos, los aficionados azulcremas tienen alta expectativa de lo que pueda hacer, tras lo demostrado en Santos Laguna y Cruz Azul.

LO MÁS VISTO EN PUBLIMETRO TV: