Carlos Hermosillo defiende a Cabecita Rodríguez

En medio de un mercado de transferencias tibio en el futbol mexicano, sin noticias de contrataciones bombas, el anuncio de Jonathan Cabecita Rodríguez que regresa a México, después de seis meses de probar suerte en Arabia Saudita, provocó reacciones negativas en las redes sociales, principalmente.

La afición del Cruz Azul considera que la firma de Cabecita Rodríguez con el América representa una traición a la institución; sin embargo, el ex jugador mexicano Carlos Hermosillo, considerado referente de la escuadra cementera, salió en su defensa.

“Yo veo muchas críticas y cuestionamientos hacia el jugador. Yo jugué en América, Chivas, en Cruz Azul y lo que tiene que entender la gentes es que somos profesionales. Yo no lo veo mal, cada quien tiene que tomar la mejor decisión.” mencionó Hermosillo.

La ex estrella del Cruz Azul comentó que el enojo de los aficionados debería ser hacia los directivos, indicando que tal vez no buscaron al jugador, no hicieron el esfuerzo suficiente o no alcanza el dinero para pagarle, pero eso no es responsabilidad del jugador .

“El aficionado de Cruz Azul tiene que quitarse un poquito la pasión, ¿por qué te va a dar coraje? Yo le deseo lo mejor a donde vaya a cualquier jugador que haya salido de Cruz Azul, vaya a América o a Chivas. Es parte de nuestra vida, de lo que tenemos que tratar de hacer en la profesión. Me da coraje con la gente de Cruz Azul”, declaró el es delantero celeste.

Jonathan Rodríguez jugó seis meses en el Al Nassr del futbol saudí donde tuvo pocos minutos y solo anotó un gol; antes de su partida fue parte primordial del campeonato nueve del Cruz Azul con lo que se ganó el respeto y reconocimiento de la porra celeste.

