Joao Rojas, posible refuerzo de Rayados presiona al Emelec para que lo dejen salir

Rayados está cerca de finiquitar el traspaso de Joao Rojas, jugador ecuatoriano del Emelec, sin embargo, pasan las semanas y el jugador aún no tiene el sí de su club por dejarlo venir.

Ante esto, el extremo de 24 años metió presión a su club y exige una respuesta lo antes posible argumentando que puso un plazo máximo para que esto se resuelva.

“Están a una negociación de que se pueda dar, la verdad creo que es beneficioso para el club, me imagino que quieren esperar, pero ya ha pasado un mes de que me voy o no me voy y la verdad ya falta poco para el plazo que di”

El jugador expresó para los medios de comunicación de aquel país que sí es incómodo está situación porque ya les hizo saber que quiere venir a jugar con los Rayados.

“Si es incomodo porque el club ya sabe mi intención, yo ya se las hice saber y hasta que punto voy a esperar, el escenario que se puede venir en el futbol mexicano y el club más que todo me seduce mucho, pero bueno mientras no sea oficial soy jugador del Emelec pero espero que se pueda concretar”

🔴 Joao Rojas: "Me están cuidando porque hay una negociación en firme y hay algo beneficioso para el club. Mañana regresa mi representante de México, el viernes habrá algo más puntual"@LaRadioRedonda pic.twitter.com/x1Es9mWbUP — Andrés Caguana (@CaguanaAndres) June 21, 2022

El reconocido como el mejor jugador de la liga ecuatoriana ve en Rayados como un buen paso en su carrera futbolística, al mencionar que es un equipo grande de México.

“Por el club que es sí, Rayados es un equipo muy grande de México, me genera ansiedad de que ya se pueda cerrar esta situación, pero hoy por hoy estoy aquí en Emelec”, concluyó Rojas.