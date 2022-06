Juan Carlos Gabriel de Anda: “Sí llegué pedo a Fox Sports, pero no me arrepiento”

Al pasar los años, la televisión mexicana nos ha regalado un sinfín de capítulos que perduran en la mente de miles, uno de ellos fue hace ocho años en el ámbito deportivo, cuando Juan Carlos Gabriel de Anda condujo el programa de Fox Sports La Última Palabra, en presunto estado de ebriedad, suceso que le costó su trabajo en la televisora deportiva.

A menos de una década de lo sucedido, el excomentarista deportivo habló con Jorge Burro Van Rankin, a quien le detalló aquel suceso. “Sí llegué pedo a Fox Sports y me costó la chamba, pero no me arrepiento”, fueron parte de las palabras expuestas.

En aquel tiempo, Juan Carlos Gabriel de Anda era uno de los presentadores estelares de Fox Sports, pues participaba en distintos programas de la televisora. “Eso sí, déjame decirte algo, no existe un solo güey en toda la televisión deportiva que antes haya sido futbolista que, que haya llegado a los medios de comunicación y que en menos de cinco de años haya estado en todos los programas de Fox Sports porque yo narré, analicé y eché desmadre”.

Tras protagonizar dicha escena, Juan Carlos Gabriel de Anda reconoció que su imagen se vio afectada, por lo que ha trabajado en ello, dejando en claro que está capacitado para trabajar en la televisión deportiva, aunque en la actualidad se dedica a sus negocios y familia.

