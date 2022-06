Posible refuerzo de Tigres se encuentra desaparecido

Tigres: Jordy Caicedo no reportó con el CSKA Sofia y el club tomará medidas En Bulgaria no saben nada del delantero. Foto: @pegaditaalpie twitter

La polémica en Bulgaria está a todo lo que da sobre Jordy Caicedo, delantero ecuatoriano que se le ha vinculado con los Tigres como su próximo refuerzo, ya que el jugador no reportó con su club el CSKA Sofia y el equipo lo reportó como desaparecido.

Mediante un comunicado en su página oficial, los búlgaros aseguran que le enviaron un pasaje de avión y su visa correspondiente para que viajará a Austria para reportar a la pretemporada, sin embargo, el sudamericano no contesta las llamadas y no tomó el vuelo a tierras europeas.

[ 5 razones para estar conectado en todo momento ]

Inclusive, el mismo club señala que fueron a buscarlo a su domicilio y no se encontraba, por lo que al no saber nada de él lo catalogaron como desaparecido.

“Por el momento no tenemos información sobre el paradero del jugador. Caicedo recibió una visa y un boleto a Austria, donde tuvo que unirse hoy al campamento de su compañero de equipo. Más tarde supimos que el atacante no abordó el avión en absoluto. Inmediatamente fue registrado en su domicilio, pero tampoco fue encontrado allí. Actualmente no estamos en contacto con el jugador”

Информация за Жорди Кайседо 👇🏻https://t.co/EaszYh5w4d — ЦСКА (@CSKA_Sofia) June 23, 2022

Así mismo, en el comunicado, el equipo dueño de la carta mencionó que de momento no ha llegado una oferta formal por el equipo de los Tigres por el jugador, además de tomar medidas serias contra Caicedo debido a que no es el primer acto de indisciplina que comete hacia ellos.

“El CSKA no ha recibido oferta ni pedido de compra del delantero de los Tigres mexicanos. Tal transferencia nunca ha estado sobre la mesa”

“La actitud poco profesional de Caicedo hacia su trabajo nos pone en una situación imprevista, de la que ya estamos buscando medidas urgentes y correctas para salir” concluyó el CSKA Sofia.