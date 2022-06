Gallos femenil dice que no hay adeudos, jugadoras contradicen al equipo

El equipo de los Gallos Blancos femenil emitió un comunicado donde informó que “hasta el día de hoy” no tiene adeudo alguno con la plantilla pues la nueva administración está comprometida a “dar cumplimiento a cabalidad a cada uno de los contratos”.

Querétaro recordó que el total de dinero pactado con las futbolistas se paga a diez meses porque “es una práctica común en equipos a nivel mundial”.

De inmediato la ex jugadora Kenya Téllez alzó la voz y se quejó de esa práctica pues el dinero no alcanza.

“Y esos dos meses que no se pagan son meses en los que están en pretemporada, dos meses en los que también se paga renta, comida y transporte. Y el sueldo que pagan NO alcanza para ahorrar y pagar los gastos de esos dos meses. Si es una práctica común, pero no es una buena práctica”, escribió en su cuenta de twitter.

En días pasados la jugadora Mayra Estrada pidió ayuda a Andre-Pierre Gignac, para poder contar con dinero para destinarlo en hospedaje y comida ebido a supuestos adeudos que tiene el equipo queretano con las futbolistas.

